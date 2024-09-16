"Нас не победить": поступок паралимпийца восхитил украинцев

Украинский пара спортсмен отметился благородным поступком

Украинский пловец Ярослав Денисенко присоединился к масштабному сбору известного активиста Сергея Стерненко, чтобы помочь ВСУ. Паралимпиец отдаст свою золотую медаль Парижа одному из донатеров, которого определят случайным образом.

Об этом сообщил Стерненко на своей странице в Instagram. На Паралимпиаде-2024 Денисенко выиграл две золотые медали, а также "бронзу".

"Я спрашивал его, уверен ли, все же золото – очень весомое достижение для любого спортсмена. Ярослав ответил, что это его обязанность – отблагодарить наших военных за защиту Украины.

Лично я, если бы выиграл, оставил бы медаль Ярославу. Это мега поступок с его стороны", — написал Стерненко.

Ярослав Денисенко и Сергей Стерненко

В сети поступок спортсмена вызвал настоящий восторг.

"Святое богоугодное дело", "Это невероятный поступок", "Украинцев не победить! Это просто не возможно", "Вот это чемпион", "Бесценный поступок! Горжусь украинцами", — пишут пользователи.

Напомним, на Паралимпийских играх в Париже сборная Украины заняла 7-е общекомандное место. Сборная Украины выиграла 82 медали.