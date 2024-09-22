"Запомни раз и навсегда": Алиев отреагировал на очередное предательство Тимощука (видео)

Экс-футболист обратился к бывшему коллеге по сборной Украины

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев высказался касательно действий бывшего партнера по национальной команде Анатолия Тимощука. Предатель Украины фактически в открытую начал финансирование российской армии.

Соответствующее видеообращение Алиев разместил в сторис на своей странице в Instagram. Александр считает, что Тимощук предал страну из-за денег.

"Хочу сказать за эту конченную б***ь — за Тимощука, который выставил футболку и помогает русским тварям. Я с первых дней говорил, что это п*****с ко***ный. Ко***ная м**зь. Ты что же такая б***ь, Тимощук?

Мне очень и очень жалко, что я играл с тобой в одной сборной — в сборной Украины. Ты — русская продажная собака, которая за деньги продалась.

Но запомни — у тебя здесь живут родители. Д**ил ты ко***ный. Тимощук, ты — п***р. Запомни раз и навсегда", — сказал Алиев.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алиев жестко пригрозил Тимощуку. Недавно Александр угодил в громкий скандал, призвав ВСУ "убивать нечисть и мирное население" в Курской области. Московский следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего украинского футболиста.