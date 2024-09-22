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"Запам’ятай раз і назавжди": Алієв відреагував на чергову зраду Тимощука (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Алієв звернувся до Анатолія Тимощука Новина оновлена 22 вересня 2024, 18:04
Олександр Алієв звернувся до Анатолія Тимощука. Фото t.me/fczenit

Ексфутболіст звернувся до колишнього колеги по збірній України

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв висловився щодо дій колишнього партнера по національній команді Анатолія Тимощука. Зрадник України фактично відкрито почав фінансування російської армії.

Відповідне відеозвернення Алієв розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Олександр вважає, що Тимощук зрадив країну через гроші.

"Хочу сказати за цю закінчену б***ь — за Тимощука, який виставив футболку і допомагає російським тварюкам. Я з перших днів казав, що це п*****с ко***ний. По**нь. Ти що ж така б***ь, Тимощук?

Мені дуже й дуже шкода, що я грав із тобою в одній збірній — у збірній України. Ти — російська продажна собака, яка продалась за гроші.

Але запам’ятай — у тебе тут мешкають батьки. Д**іл ти кі***ний. Тимощуку, ти — п***р. Запам’ятай раз і назавжди”, — сказав Алієв.

Увага на відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алієв жорстко пригрозив Тимощуку. Нещодавно Олександр потрапив у гучний скандал, закликавши ЗСУ "вбивати нечисть і мирне населення" у Курській області. Московський слідчий комітет порушив кримінальну справу проти колишнього українського футболіста.

Теги:
#Футбол #Олександр Алієв #Анатолій Тимощук