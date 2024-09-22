"Запам’ятай раз і назавжди": Алієв відреагував на чергову зраду Тимощука (відео)

Ексфутболіст звернувся до колишнього колеги по збірній України

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв висловився щодо дій колишнього партнера по національній команді Анатолія Тимощука. Зрадник України фактично відкрито почав фінансування російської армії.

Відповідне відеозвернення Алієв розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Олександр вважає, що Тимощук зрадив країну через гроші.

"Хочу сказати за цю закінчену б***ь — за Тимощука, який виставив футболку і допомагає російським тварюкам. Я з перших днів казав, що це п*****с ко***ний. По**нь. Ти що ж така б***ь, Тимощук?

Мені дуже й дуже шкода, що я грав із тобою в одній збірній — у збірній України. Ти — російська продажна собака, яка продалась за гроші.

Але запам’ятай — у тебе тут мешкають батьки. Д**іл ти кі***ний. Тимощуку, ти — п***р. Запам’ятай раз і назавжди”, — сказав Алієв.

Увага на відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Алієв жорстко пригрозив Тимощуку. Нещодавно Олександр потрапив у гучний скандал, закликавши ЗСУ "вбивати нечисть і мирне населення" у Курській області. Московський слідчий комітет порушив кримінальну справу проти колишнього українського футболіста.