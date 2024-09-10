Предал Украину из-за нее: как выглядит новая жена футболиста Тимощука (фото)

Россиянка сыграла огромную роль в предательстве футболиста

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук запятнал свое имя, оставшись работать в российском "Зените" во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Экс-супруга футболиста Надежда Навроцкая считает, что Анатолий решил остаться в России из-за своей новой жены Анастасии Климовой.

Россиянка, которая также работала в "Зените", фактически управляет всеми средствами бывшего футболиста, являясь бенефициаром его состояния в РФ. "Телеграф" рассказывает о роли Климовой в жизни предателя Украины.

Тимощук познакомился с Климовой в 2007 году, когда выступал за "Зенит". Бывшая супруга Анатолия считает, что Анастасию "предложили" украинскому футболисту неслучайно.

"Видите, как вовремя сработала подложенная еще в 2007 году проститутка. Она ему уже влияла на мозги полным ходом, и он вернулся в Санкт-Петербург. Его никто не держит насильно там. Но ему уже тогда вкладывали в голову, что надо какую-нибудь недвижимость купить. По моему мнению, они собирали этих наших спикеров. Из него делают украинца в России для своей публики и даже для мировой", — рассказывала Навроцкая в январе 2024 года.

Из-за бракоразводного процесса Тимощук попытался перевести все свое состояние в РФ и придумал хитрую схему, что чтобы бывшая жена не получила часть имущества. Кроме того, Анатолий судится с экс-супругой из-за алиментов. У Тимощука есть двое детей от Навроцкой и двое — от Климовой.

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая с детьми.jpg

"Чтобы избежать распределения имущества во время развода с Надеждой (Навроцкой), он все состояние перевел в Россию из разных уголков мира. И сделал бенефициаром эту женщину (Климову)", — заявлял в 2022 году Виталий Юрченко, бывший менеджер Тимощука.

Климова сейчас ведет блог в Instagram, на ее страничку подписано около 160 тысяч пользователей.

Анастасия Климова с Анатолием Тимощуком

Напомним, Тимощук работает в структуре питерского "Зенита" и вообще не думает что-либо менять. В начале 2024 года появилась информация о побеге Анатолия из РФ, однако там быстро опровергли эти слухи.