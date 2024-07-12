По стопам Тимощука: украинского олимпийца лишат званий и титулов за работу в России

Бывший спортсмен выбрал российские рубли

Федерация хоккея Украины (ФХУ) отреагировала на информацию о работе бывшего хоккеиста сборной Украины и экс-сотрудника ФХУ Вячеслава Завальнюка в России. Он, как и бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, решил подзаработать в стране-агрессоре во время полномасштабной войны.

ФХУ инициирует процедуру начала лишения Завальнюка всех спортивных и государственных званий, в частности, врученного в 2008 году Ордена "За заслуги" III степени. Об этом сообщает пресс-служба Федерации в Telegram.

"Наибольший цинизм поступка Завальнюка состоит в том, что за день до его позорного перехода в российский клуб ракетный удар по родному для Вячеслава Киеву унес жизни не менее 34 человек, большинство из которых были работниками и пациентами клиник "Охматдет", "Адонис" и "Исида", — гласит сообщение ФХУ,

Напомним, нижегородская "Чайка" объявила о включении 49-летнего экс-защитника сборной Украины в тренерский штаб клуба. Вячеслав в национальной команде выступал на всех чемпионатах мира с 1999 по 2007 годы, а также сыграл на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144) всех титулов и запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Анатолий в ответ пошел в международный суд.