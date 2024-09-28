"Доллар рухнет, Европа замерзнет": советский чемпион стал посмешищем в сети

Бывший спортсмен теперь работает на российскую пропаганду

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предрек негативные последствия для лыжных гонок. Все из-за отстранения россиян от международных стартов, которое недавно продлили на один сезон.

Соответствующий комментарий советского чемпиона приводит sport-express.ru. Васильев считает, что без конкуренции со стороны российских спортсменов этот вид спорта деградирует.

"Мы видим, что в FIS российских спортсменов не очень любят, не хотят нас видеть на соревнованиях по национальному признаку. Некоторые понимают, как, например, международная федерация фигурного катания, что без нас спорт деградирует.

Лыжные гонки без российских спортсменов скоро загнутся. Может быть, через некоторые время чиновники посмотрят на уровень соревнований и нас допустят. Потому наши спортсмены составляют серьезную конкуренцию всем остальным", – сказал Васильев.

В сети лишь посмеялись над словами Васильева, который на пенсии стал пропагандистом. Пользователи считают, что его заявления похожи на нарративы российской пропаганды про доллар и Европу.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе, которая поддерживает главу Кремля Владимира Путина, заявила, что иностранцы завидуют РФ. Все из-за лыжных соревнований.