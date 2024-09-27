Обиделась на Зеленского и уехала в оккупацию: куда пропала "Золотая рыбка" Украины Яна Клочкова (фото)

Бывшая спортсменка живет в оккупации и молчит о войне

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова стала самой титулованной предательницей Украины. Бывшая спортсменка после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехала в оккупированный Крым.

"Золотая рыбка" Украины цинично молчит о войне, ни разу не осудив РФ за агрессию. Об этом сообщает "Телеграф".

Первым о предательстве Клочковой заговорил радиоведущий и блогер Слава Демин. Именно он рассказал, что в 2022 году Яна вместе с сыном выехала из Киева в оккупированный Крым, где по сей день проживает с родителями. Яна не комментировала эту информацию. Кроме того, бывшая спортсменка закрыла доступ до своей страницы в Instagram и перестала обновлять Facebook, при этом Клочкова ведет блог в российской соцсети VK.

Яна Клочкова

Примечательно, что в 2021 году Клочкова обиделась на украинские власти, в частности на президента страны Владимира Зеленского. Яна пожаловалась, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины. Тогда на торжественную церемонию пригласили многих известных спортсменов, а Сергей Бубка и Андрей Шевченко даже получили ордена из рук президента. Перед ней в связи с этой ситуацией извинился нардеп-спортсмен от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Справка: Яна Клочкова – одна из самых титулованных спортсменок Украины, 5-кратная медалистка Олимпийских игр, многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы. За карьеру установила 50 рекордов Украины. В 2010 году родила сына Александра от грузинского спортсмена и бизнесмена Левана Ростошвили. С 2012 года воспитывает сына сама.

Напомним, в 2024 году украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан завоевала шестую олимпийскую медаль, выиграв "золото" в командном турнире на Олимпийских играх в Париже. Таким образом, саблистка побила достижение Клочковой и стала самой титулованной представительницей Украины в истории Олимпиад.