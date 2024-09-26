Украинская спортсменка покорила Instagram пикантным фото в Карпатах

Спортсменка отдыхает после неудачного сезона

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на тройном прыжке, отдыхает с мужем Михаилом Романчуком в Карпатах. Недавно украинка вернулась к тренировкам после травмы.

Соответствующие снимки спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из фото Марина предстала перед объективом фотокамеры топлес, вызвав фурор у подписчиков. К слову, на блог легкоатлетки подписано свыше 500 тысяч человек.

"Вот такой Random вышел из самого любимого места", — подписала снимки Бех-Романчук.

Марина Бех Романчук поделилась атмосферными снимками с отдыха в Карпатах

"Вау", "Невероятно красиво", "Как будто кадр из фильма", "Тут прекрасно все", "Вы классные", — пишут в сети.

К сожалению, в 2024 году травмы преследовали Марину вплоть до Олимпиады, где украинка не сумела пройти квалификацию. После главного старта года Марине задали неудобный вопрос, из-за чего в Париже произошел скандал.

Напомним, Бех-Романчук регулярно публикует горячие фотки в соцсетях. Ранее легкоатлетка показала свою фигуру в купальнике с глубоким декольте, позируя на САП-борде.