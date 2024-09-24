Футболисту сборной России дали почти 10 лет тюрьмы: не спасло раскаяние и спортивное прошлое

Бывший футбольный защитник получил приговор суда

Знаменитый российский футболист Алексей Бугаев, выступавший за "Локомотив", "Краснодар" и "Торпедо", был приговорен на тюремный срок 9 лет 6 месяцев. К слову, чемпионате России по футболу превращается в лигу уголовников.

Прикубанским районным судом города Краснодара Бугаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

По информации источника, в октябре 2023 года Бугаев, получив смс-сообщение с координатами расположения "закладки" с наркотическими средствами, забрал из тайника наркотики (мефедрон) общей массой 494,8 грамма. Подсудимый хотел сбыть наркотики, но его задержали правоохранители.

В своих показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Тем не менее Алексей признал вину и раскаялся в содеянном. Суд "смягчил" приговор из-за наличия у Бугаева ребенка, раскаяния, а также многочисленных наград за успехи в спорте.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА. Осенью 2023 года УЕФА хотел вернуть на международную арену женскую и мужскую юношеские сборные России (U-17), однако под угрозой бойкота европейских стран Союз отменил свое решение.