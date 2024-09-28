Колишній спортсмен тепер працює на російську пропаганду

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв передрік негативні наслідки для лижних перегонів. Все через усунення росіян від міжнародних стартів, яке нещодавно продовжили на один сезон.

Відповідний коментар радянського чемпіона наводить sport-express.ru. Васильєв вважає, що без конкуренції із боку російських спортсменів цей вид спорту деградує.

"Ми бачимо, що у FIS російських спортсменів не дуже люблять, не хочуть нас бачити на змаганнях за національною ознакою. Деякі розуміють, як, наприклад, міжнародна федерація фігурного катання, що без нас спорт деградує.

Лижні перегони без російських спортсменів скоро загнуться. Можливо, за деякий час чиновники подивляться на рівень змагань і нас допустять. Тому наші спортсмени складають серйозну конкуренцію решті всіх", – сказав Васильєв.

У мережі лише посміялися зі слів Васильєва, який на пенсії став пропагандистом. Користувачі вважають, що його заяви схожі на наративи російської пропаганди про долар та Європу.

Раніше глава Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка з лижного спорту Олена Вяльбе, яка підтримує главу Кремля Володимира Путіна, заявила, що іноземці заздрять РФ. Все через лижні змагання.