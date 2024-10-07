"Прожил слишком короткую жизнь": у президента "Ингульца" Поворознюка умер сын (фото)

Виталия похоронят 8 откября

Умер сын президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка. Виталию было всего 34 года.

О трагической вести сообщил Александр Поворознюк на своей странице в Facebook. Похорон Виталия состоится 8 октября в 12 часов.

"Сегодня умер мой сын… Вместе с ним умерла часть моей души. Мое сердце разрывается на куски. Я любил его и всегда буду любить… Он был очень добрым, искренним, справедливым, сочувственным. С самого детства и по сей день он стремился помогать всем, кого знал, хотел, чтобы все были счастливы. Виталий умный, честный, мой сын самоотверженно работал и я видел, какие он делает успехи. Мне очень больно, очень жаль… Никогда не мог подумать, что буду хоронить своего сына. Виталий достойно прожил свою слишком короткую жизнь, ему было всего 34 года…", — пишет Александр Поворознюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что 7 октября скоропостижно скончался бывший заместитель городского головы Днепра Бориса Филатова Михаил Лысенко. Год назад его отстранили от выполнения обязанностей.