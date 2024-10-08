"Гора-людоед" проглотила пятерых россиян: альпинисты упали в километровую пропасть

Альпинисты пытались покорить технически сложный и очень непростой восьмитысячник

Во вторник, 8 октября, стало известно о гибели пятерых россиян, которые пытались подняться на гору Дхаулагири I в Гималаях. Один из участников группы выжил.

Об этом сообщает Р-Спорт. По информации источника, альпинисты сорвались с высоты 7100 метров и пролетели около километра вниз.

По информации mash, 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой и Валерий Шамало продолжали восхождение на вершину, которое началось еще 1 сентября. Валерию стало плохо и он вернулся в лагерь. Остальные шли дальше в связке. По предварительной версии, в какой-то момент один из альпинистов сорвался и утянул остальных за собой.

Александр Душейко вел блог в Instagram, а также делился кадрами с восхождения на Дхаулагири.

Александр Душейко вел блог о восхождении

Погибшие были опытными альпинистами с более чем 200 восхождениями у каждого. Инструкторами при восхождении были Душейко и Шамало. Первый — мастер спорта международного класса, а второй — кандидат в мастера спорта. Тела погибших альпинистов обнаружены, однако вертолетом забрать их невозможно, спасатели собираются спускаться на лебедке.

Этот снимок сделан с вертолета 8 октября. Слева лежит рюкзак, справа на скальном выступе на леднике — тела

Дхаулагири I (8167 м) — седьмая по высоте гора на Земле, в переводе с санскрита — "белая гора". Она считается одним из самых сложных восьмитысячников по классическому маршруту. Причиной тому в первую очередь являются лавины, а также падения и срывы. За это Дхаулагири I прозвали "горой-людоедом". Входит в топ-5 смертоносных вершин мира с показателем смертности 15,6%.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели туриста на Говерле. Его тело без признаков жизни было найдено между Говерловским водопадом и синим маршрутом.