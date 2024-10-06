Лучший российский теннисист отметился омерзительным поступком в Китае (видео)

Спортсмен вновь бросается на судей

Известный российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев вновь оказался в эпицентре скандала. Недавно первая ракетка РФ оскорблял судью на "Уимблдоне".

На этот раз Медведев превзошел все свои остальные выходки на корте. Об этом сообщает "Телеграф".

В 1/16 финала турнира в Шанхае (Китай) в игре против итальянца Маттео Арнальди Даниил получил предупреждение за то, что потер мячом о шорты сзади, после чего вернул круглого сопернику. После этого Медведев начал говорить с судьей на вышке, прикрыв рот рукой. Судья наказал игрока вторым предупреждение за неспортивное поведение, а также оштрафовал россиянина на одно очко.

Отметим, Медведев победил Арнальди со счетом 7:5, 4:6, 4:6 и вышел в 1/8 финала.

Напомним, что Медведев не в первый раз истерит на крупных турнирах. На теннисном турнире в Париже Даниил демонстративно показал болельщикам средний палец. Позднее россиянин выдал нелепое оправдание — он просто смотрел на свой ноготь. Добавим, что на Australian Open-2022 Медведев оскорбил оператора-режиссера трансляции.