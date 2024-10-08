"Гора-людожер" проковтнула п’ятьох росіян: альпіністи впали в кілометрову прірву

Альпіністи намагалися підкорити технічно складний і дуже непростий восьмитисячник

У вівторок, 8 жовтня, стало відомо про загибель п’ятьох росіян, які намагалися піднятися на гору Дхаулагірі I у Гімалаях. Один з учасників групи вижив.

Про це повідомляє Р-Спорт. За інформацією джерела, альпіністи зірвалися з висоти 7100 метрів та пролетіли близько кілометра вниз.

За інформацією mash, 6 жовтня Олександр Душейко, Олег Круглов, Володимир Чистиков, Михайло Носенко, Дмитро Шпілєвий та Валерій Шамало продовжували сходження на вершину, яке розпочалося ще 1 вересня. Валерію стало погано і він повернувся до табору. Інші йшли далі у зв’язці. За попередньою версією, у якийсь момент один з альпіністів зірвався і потягнув решту за собою.

Олександр Душейко вів блог в Instagram, а також ділився кадрами зі сходження на Дхаулагірі.

Олександр Душейко вів блог про сходження

Загиблі були досвідченими альпіністами з більш як 200 сходженнями у кожного. Інструкторами при сходженні були Душейко та Шамало. Перший – майстер спорту міжнародного класу, а другий – кандидат у майстри спорту. Тіла загиблих альпіністів виявлено, проте гелікоптером забрати їх неможливо, рятувальники збираються спускатися на лебідці.

Цей знімок зроблений з гелікоптера 8 жовтня. Ліворуч лежить рюкзак, праворуч на скельному виступі на льодовику — тіла

Дхаулагірі I (8167 м) — сьома за висотою гора на Землі, у перекладі з санскриту — "біла гора". Вона вважається одним із найскладніших восьмитисячників за класичним маршрутом. Причиною цього в першу чергу є лавини, а також падіння та зриви. За це Дхаулагірі I прозвали "горою-людожером". Входить до топ-5 смертоносних вершин світу із показником смертності 15,6%.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель туриста на Говерлі. Його тіло без ознак життя було знайдено між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом.