Российский гандболист случайно подтвердил стереотип о "тупых спортсменах"

Россиянин порассуждал на эту тему, но сделал только хуже

Российский гандболист Глеб Калараш оконфузился, комментируя слова фигуристки из РФ Александры Бойковой. Она считает, что многие спортсмены — тупые, из-за чего им легче сосредотачиваться на соревнованиях.

Соответствующий комментарий Калараша приводит sport-express.ru. Глеб хотел похвастаться знанием иностранных языков, но не сумел четко назвать, сколько их знает.

"Пусть так считает, я ее не считаю тупой, как и не считаю в принципе всех спортсменов тупыми. Каждый, как говорится, умен в меру своих возможностей. Неправильно грести всех под одну гребенку.

Наверное, некоторые спортсмены лучше умеют отстраняться от мыслей и фокусироваться на матче или прокате. Но нечестно и неправильно называть большое число спортсменов тупыми, это слишком громкое заявление.

Ну вот я знаю четыре или пять языков. Являюсь ли я тупым или это опровержение тезиса? Не знаю. Годы идут – и ты можешь дотренироваться до конца своих лет, не побывав за рубежом," – сказал Глеб.

В сети лишь посмеялись над словами гандболиста. Пользователи шутят, что тот не сумел досчитать до пяти, лишь подтвердив слова фигуристки.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова (РФ) показалась на контрольных прокатах в России в нелепом наряде. К слову, Алина официально поддержала президента РФ Владимира Путина на президентских выборах.