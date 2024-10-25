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"Золотой мяч-2024": удивительный секрет создания трофея и какие шансы у Довбика (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Какие шансы у Довбика на "Золотой мяч" Новость обновлена 25 октября 2024, 14:00
Какие шансы у Довбика на "Золотой мяч". Фото x.com/ballondor, x.com/ASRomaEN

Шансы украинца на награду ничтожно малы

Уже в ближайший понедельник, 28 октября, мир узнает имя лучшего футболиста 2024 года по версии журнала France Football. В прошлом году трофей в рекордный, восьмой раз, выиграл аргентинец Лионель Месси.

Накануне французский журнал в соцсети Х приоткрыл тайну создания трофея. Пользователей удивило то, что ювелирное изделие — полое внутри.

Отметим, в текущем году к организации проведения шоу присоединится главный футбольный орган Европы — УЕФА. Кроме того, будут добавлены две новые номинации — приз лучшему тренеру мужских и женских команд.

Все номинации на церемонии "Золотой мяч-2024"

  • Золотой мяч (лучший игрок года)
  • Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)
  • Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
  • Трофей Яшина (лучший вратарь года)
  • Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
  • Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
  • Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
  • Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)
  • Лучший тренер в мужском футболе
  • Лучший тренер в женском футболе

Отметим, впервые со времен Андрея Шевченко в список номинантов на "Золотой мяч" попал украинец. Этим счастливчиком стал форвард Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 выступал за испанскую "Жирону". В Испании Довбик выиграл трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона).

По информации vbet, главным фаворитом на награду является вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус (коэффициент 1,05). В тройку главных претендентов также входят игроки Сливочных Родри (8,00) и Джуд Беллингем (19,00). На победу в голосовании украинца Довбика можно сделать ставку с коэффициентом 501 (вероятность 0,2%).

Прогноз vbet на победителя Золотого мяча-2024
Прогноз vbet на победителя "Золотого мяча-2024"

Напомним, Довбик в матче против "Динамо" в Лиге Европы забил победный гол. Украинец вышел в старте и оформил взятие ворот с пенальти.

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#Футбол #Золотой мяч #Артем Довбик