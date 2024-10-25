"Золотой мяч-2024": удивительный секрет создания трофея и какие шансы у Довбика (видео)
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Шансы украинца на награду ничтожно малы
Уже в ближайший понедельник, 28 октября, мир узнает имя лучшего футболиста 2024 года по версии журнала France Football. В прошлом году трофей в рекордный, восьмой раз, выиграл аргентинец Лионель Месси.
Накануне французский журнал в соцсети Х приоткрыл тайну создания трофея. Пользователей удивило то, что ювелирное изделие — полое внутри.
Отметим, в текущем году к организации проведения шоу присоединится главный футбольный орган Европы — УЕФА. Кроме того, будут добавлены две новые номинации — приз лучшему тренеру мужских и женских команд.
Все номинации на церемонии "Золотой мяч-2024"
- Золотой мяч (лучший игрок года)
- Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь года)
- Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
- Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
- Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
- Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)
- Лучший тренер в мужском футболе
- Лучший тренер в женском футболе
Отметим, впервые со времен Андрея Шевченко в список номинантов на "Золотой мяч" попал украинец. Этим счастливчиком стал форвард Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 выступал за испанскую "Жирону". В Испании Довбик выиграл трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона).
По информации vbet, главным фаворитом на награду является вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус (коэффициент 1,05). В тройку главных претендентов также входят игроки Сливочных Родри (8,00) и Джуд Беллингем (19,00). На победу в голосовании украинца Довбика можно сделать ставку с коэффициентом 501 (вероятность 0,2%).
Напомним, Довбик в матче против "Динамо" в Лиге Европы забил победный гол. Украинец вышел в старте и оформил взятие ворот с пенальти.