"Золотой мяч-2024": удивительный секрет создания трофея и какие шансы у Довбика (видео)

Шансы украинца на награду ничтожно малы

Уже в ближайший понедельник, 28 октября, мир узнает имя лучшего футболиста 2024 года по версии журнала France Football. В прошлом году трофей в рекордный, восьмой раз, выиграл аргентинец Лионель Месси.

Накануне французский журнал в соцсети Х приоткрыл тайну создания трофея. Пользователей удивило то, что ювелирное изделие — полое внутри.

Отметим, в текущем году к организации проведения шоу присоединится главный футбольный орган Европы — УЕФА. Кроме того, будут добавлены две новые номинации — приз лучшему тренеру мужских и женских команд.

Все номинации на церемонии "Золотой мяч-2024"

Золотой мяч (лучший игрок года)

Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)

Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)

Трофей Яшина (лучший вратарь года)

Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)

Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)

Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)

Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Отметим, впервые со времен Андрея Шевченко в список номинантов на "Золотой мяч" попал украинец. Этим счастливчиком стал форвард Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 выступал за испанскую "Жирону". В Испании Довбик выиграл трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона).

По информации vbet, главным фаворитом на награду является вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус (коэффициент 1,05). В тройку главных претендентов также входят игроки Сливочных Родри (8,00) и Джуд Беллингем (19,00). На победу в голосовании украинца Довбика можно сделать ставку с коэффициентом 501 (вероятность 0,2%).

Прогноз vbet на победителя "Золотого мяча-2024"

Напомним, Довбик в матче против "Динамо" в Лиге Европы забил победный гол. Украинец вышел в старте и оформил взятие ворот с пенальти.