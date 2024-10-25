"Золотий м’яч-2024": дивовижний секрет створення трофея та які шанси у Довбика (відео)

Шанси українця на нагороду мізерно малі

Вже найближчого понеділка, 28 жовтня, світ дізнається ім’я кращого футболіста 2024 року за версією журналу France Football. Торік трофей у рекордний, восьмий раз, виграв аргентинець Ліонель Мессі.

Напередодні французький журнал у соцмережі Х відкрив таємницю створення трофея. Користувачів здивувало те, що ювелірний виріб порожній усередині.

Зазначимо, цього року до організації проведення шоу приєднається головний футбольний орган Європи – УЄФА. Крім того, буде додано дві нові номінації — приз найкращому тренеру чоловічих та жіночих команд.

Усі номінації на церемонії "Золотий м’яч-2024"

Золотий м’яч (найкращий гравець року)

Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок)

Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

Трофей Яшина (найкращий воротар року)

Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу)

Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)

Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)

Найкращий тренер у чоловічому футболі

Найкращий тренер у жіночому футболі

Зазначимо, що вперше з часів Андрія Шевченка до списку номінантів на "Золотий м’яч" потрапив українець. Цим щасливчиком став форвард Артем Довбик, який у сезоні 2023/24 виступав за іспанську "Жирону". В Іспанії Довбик виграв трофей Пічічі (найкращий бомбардир сезону).

За інформацією vbet, головним фаворитом на нагороду являється вінгер "Реала" та збірної Бразилії Вінісіус (коефіцієнт 1,05). До трійки головних претендентів також входять гравці Вершкових Родрі (8,00) та Джуд Беллінгем (19,00). На перемогу у голосуванні українця Довбика можна зробити ставку з коефіцієнтом 501 (імовірність 0,2%).

Прогноз vbet на переможця "Золотого м’яча-2024"

Нагадаємо, Довбик у матчі проти "Динамо" у Лізі Європи забив переможний гол. Українець вийшов у старті та оформив взяття воріт з пенальті.