Игрок может сыграть за сборную России

Президент России Владимир Путин предоставил бразильскому защитнику "Зенита" Дугласу Сантосу гражданство РФ. К слову, в "Зените" с основной командой тренером работает предатель Украины Анатолий Тимощук.

Глава Кремля подписал соответствующий указ. Об этом сообщает официальный портал правовой информации РФ.

По информации SILA International Lawyers, Дуглас, который играет за "Зенит" с 2019 года, может получить вызов в сборную России, несмотря на то что был заигран за олимпийскую команду Бразилии в 2016 году.

"Согласно п. 73 комментария ФИФА к правилам о возможности выступать за сборные команды, официальные матчи, сыгранные за сборную до 18 сентября 2020 года, не учитываются.

Дуглас Сантос сыграл свой последний официальный матч за олимпийскую сборную ранее этой даты, в 2016 году.

По смыслу регламента ФИФА, данный матч не препятствует смене спортивного гражданства.

Следовательно, при условии проживания игрока в России более пяти лет у него появляется возможность сменить спортивное гражданство, получить статус нелегионера и выступать за сборную России", — гласит сообщение.

Добавим, что теперь в "Зените" Сантос не будет считаться легионером. В чемпионате РФ по футболу действует правило — не более 14 иностранных футболистов в заявке и не более 8 одновременно на поле.

В сети с юмором восприняли данную новость. Пользователи шутят, что Дугласу должны были вручить повестку в военкомат, как это делается в подобных случаях во время облав на мигрантов в РФ.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россияне не смогли найти соперника в октябре 2024 года, правда, некоторые сборные все-таки согласились сыграть с РФ в футбол в ноябре.