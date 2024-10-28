"Золотой мяч-2024": онлайн-трансляция церемонии (видео)
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Кому достанется главная индивидуальная награда в футболе
В понедельник, 28 октября, в Париже (Франция) состоится 69-я церемония вручения престижной футбольной награды — "Золотой мяч-2024". В 2023 году победу в голосовании одержал аргентинец Лионель Месси.
В прямом эфире в Украине видеотрансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Setanta Sports. Начало эфира — в 20:00 по киевскому времени.
Онлайн видеотрансляция церемонии "Золотой мяч-2024"
На мероприятии состоится награждение в 10 номинациях.
- Золотой мяч (лучший игрок года)
- Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь года)
- Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
- Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
- Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
- Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)
- Лучший тренер в мужском футболе
- Лучший тренер в женском футболе
Отметим, впервые со времен Андрея Шевченко в список номинантов на "Золотой мяч" попал украинец. Этим счастливчиком стал форвард "Ромы" Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 выступал за испанскую "Жирону". В Испании Артем выиграл трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона). Кроме того, за трофей Льва Яшина поборется украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, который блестяще заменил травмированного Тибо Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.
Напомним, "Золотой мяч" ежегодно вручается France Football с 1956 года и считается самой престижной индивидуальной наградой в этом виде спорта. В этом году впервые в качестве организатора церемонии принимает участие УЕФА. В Украине за ходом церемонии можно следить онлайн по ТВ. Добавим, что букмекеры назвали главного фаворита на награду.