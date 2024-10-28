"Золотой мяч-2024": онлайн-трансляция церемонии (видео)

Кому достанется главная индивидуальная награда в футболе

В понедельник, 28 октября, в Париже (Франция) состоится 69-я церемония вручения престижной футбольной награды — "Золотой мяч-2024". В 2023 году победу в голосовании одержал аргентинец Лионель Месси.

В прямом эфире в Украине видеотрансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Setanta Sports. Начало эфира — в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция церемонии "Золотой мяч-2024"

На мероприятии состоится награждение в 10 номинациях.

Золотой мяч (лучший игрок года)

Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)

Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)

Трофей Яшина (лучший вратарь года)

Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)

Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)

Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)

Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Отметим, впервые со времен Андрея Шевченко в список номинантов на "Золотой мяч" попал украинец. Этим счастливчиком стал форвард "Ромы" Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 выступал за испанскую "Жирону". В Испании Артем выиграл трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона). Кроме того, за трофей Льва Яшина поборется украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, который блестяще заменил травмированного Тибо Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.

Напомним, "Золотой мяч" ежегодно вручается France Football с 1956 года и считается самой престижной индивидуальной наградой в этом виде спорта. В этом году впервые в качестве организатора церемонии принимает участие УЕФА. В Украине за ходом церемонии можно следить онлайн по ТВ. Добавим, что букмекеры назвали главного фаворита на награду.