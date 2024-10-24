"Динамо" в экспериментальном составе дало бой "Роме": Довбик забил победный гол (видео)

Бело-синие не сумели навязать сопротивление Волкам

В четверг, 24 октября, "Динамо" сыграло с "Ромой" в рамках матча 3-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Киевляне провели встречу в резервном составе.

Встреча, проходившая в Риме на стадионе "Олимпико", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ромы". Об этом сообщает "Телеграф".

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский выпустил на игру с "Ромой" резерв. Судя по всему, для наставника киевлян важнее игра с "Шахтером", которая состоится 27 октября. Из-за этого римляне владели тотальным преимуществом по ходу всей встречи. В первом тайме римляне забили гол с пенальти, который реализовал Артем Довбик. Во втором тайме Волки без проблем довели дело до минимальной победы.

"Рома" – "Динамо" – 1:0

Гол: Довбик (23, пенальти)

Предупреждения: Анхелиньо (44) – Михавко (23), Рубчинский (37), Кабаев (84), Шапаренко (94)

"Рома": Свилор, Анхелиньо, Н'Дика, Эрмосо, Залевски, Кане, Ле Фе (Кристанте, 53), Челик, Пизилли (Пеллегрини, 68), Бальданци (Дибала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

"Динамо": Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский (Бражко, 63), Андриевский (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльский, 81), Тымчик, Волошин (Кабаев, 63), Герреро (Ванат, 69)

Полный видеообзор матча "Рома" — "Динамо":

Напомним, по итогам трех туров Лиги Европы "Динамо" не набрало ни единого очка. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В следующем туре на "динамовцев" ожидает дуэль с "Ференцварошем" (7 ноября).

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ.