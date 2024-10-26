"Золотой мяч-2024": где и когда бесплатно смотреть церемонию вручения награды
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Весь мир будет следить за церемонией
В понедельник, 28 октября, станет известен лучший футболист планеты по версии France Football. К слову, с 2024 года в церемонии награждения "Золотого мяча" принимает участие УЕФА.
В прямом эфире в Украине торжественную церемонию "Золотой мяч-2024" покажет телеканал Setanta Sports. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.
Кроме того, в сети мероприятие будет доступно для просмотра на платформе setantasports.com и на YouTube-канале Setanta Sports. Мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени. Добавим, что награжден будет не только лучший футболист планеты.
Все номинации на церемонии "Золотой мяч-2024"
- Золотой мяч (лучший игрок года)
- Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь года)
- Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
- Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
- Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
- Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)
- Лучший тренер в мужском футболе
- Лучший тренер в женском футболе
Отметим, впервые со времен Андрея Шевченко в список номинантов на "Золотой мяч" попал украинец. Им стал форвард "Ромы" Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 выступал за испанскую "Жирону", в составе которой выиграл трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона). Кроме того, за трофей Льва Яшина поборется украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, который блестяще заменил травмированного Тибо Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.