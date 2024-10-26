"Золотой мяч-2024": где и когда бесплатно смотреть церемонию вручения награды

Весь мир будет следить за церемонией

В понедельник, 28 октября, станет известен лучший футболист планеты по версии France Football. К слову, с 2024 года в церемонии награждения "Золотого мяча" принимает участие УЕФА.

В прямом эфире в Украине торжественную церемонию "Золотой мяч-2024" покажет телеканал Setanta Sports. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Кроме того, в сети мероприятие будет доступно для просмотра на платформе setantasports.com и на YouTube-канале Setanta Sports. Мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени. Добавим, что награжден будет не только лучший футболист планеты.

Все номинации на церемонии "Золотой мяч-2024"

Золотой мяч (лучший игрок года)

Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)

Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)

Трофей Яшина (лучший вратарь года)

Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)

Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)

Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)

Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

Отметим, впервые со времен Андрея Шевченко в список номинантов на "Золотой мяч" попал украинец. Им стал форвард "Ромы" Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 выступал за испанскую "Жирону", в составе которой выиграл трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона). Кроме того, за трофей Льва Яшина поборется украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, который блестяще заменил травмированного Тибо Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.