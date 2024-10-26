Укр

"Золотой мяч-2024": где и когда бесплатно смотреть церемонию вручения награды

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Золотой мяч-2024 Новость обновлена 26 октября 2024, 15:12
Золотой мяч-2024. Фото x.com/ballondor, instagram.com/setantasportsua

Весь мир будет следить за церемонией

В понедельник, 28 октября, станет известен лучший футболист планеты по версии France Football. К слову, с 2024 года в церемонии награждения "Золотого мяча" принимает участие УЕФА.

В прямом эфире в Украине торжественную церемонию "Золотой мяч-2024" покажет телеканал Setanta Sports. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

Кроме того, в сети мероприятие будет доступно для просмотра на платформе setantasports.com и на YouTube-канале Setanta Sports. Мероприятие начнется в 20:00 по киевскому времени. Добавим, что награжден будет не только лучший футболист планеты.

Все номинации на церемонии "Золотой мяч-2024"

  • Золотой мяч (лучший игрок года)
  • Женский Золотой Мяч (лучший игрок года среди женщин)
  • Трофей Копа (лучший молодой игрок года до 21 года)
  • Трофей Яшина (лучший вратарь года)
  • Трофей Мюллера (лучший бомбардир года)
  • Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
  • Мужской клуб года (лучшая команда года среди мужчин)
  • Женский клуб года (лучшая команда года среди женщин)
  • Лучший тренер в мужском футболе
  • Лучший тренер в женском футболе

Отметим, впервые со времен Андрея Шевченко в список номинантов на "Золотой мяч" попал украинец. Им стал форвард "Ромы" Артем Довбик, который в сезоне 2023/24 выступал за испанскую "Жирону", в составе которой выиграл трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона). Кроме того, за трофей Льва Яшина поборется украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, который блестяще заменил травмированного Тибо Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.

Теги:
#Футбол #Золотой мяч