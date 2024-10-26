"Золотий м’яч-2024": де та коли безкоштовно дивитися церемонію вручення нагороди

Весь світ стежитиме за церемонією

У понеділок, 28 жовтня, стане відомий найкращий футболіст планети за версією France Football. До слова, з 2024 року у церемонії нагородження "Золотого м’яча" бере участь УЄФА.

У прямому ефірі в Україні урочиста церемонія "Золотий м’яч-2024" покаже телеканал Setanta Sports. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Крім того, в мережі захід буде доступний для перегляду на платформі setantasports.com та на YouTube-каналі Setanta Sports. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом. Додамо, що нагороджений буде не лише найкращий футболіст планети.

Усі номінації на церемонії "Золотий м’яч-2024"

Золотий м’яч (найкращий гравець року)

Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок)

Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)

Трофей Яшина (найкращий воротар року)

Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)

Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу)

Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)

Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)

Найкращий тренер у чоловічому футболі

Найкращий тренер у жіночому футболі

Зазначимо, що вперше з часів Андрія Шевченка до списку номінантів на "Золотий м’яч" потрапив українець. Ним став форвард "Роми" Артем Довбик, який у сезоні 2023/24 виступав за іспанську "Жирону", у складі якої виграв трофей Пічічі (найкращий бомбардир сезону). Крім того, за трофей Лева Яшина побореться український воротар "Реала" Андрій Лунін, який блискуче замінив травмованого Тібо Куртуа у плей-оф Ліги чемпіонів 2023/24.