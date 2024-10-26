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"Золотий м’яч-2024": де та коли безкоштовно дивитися церемонію вручення нагороди

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Золотий м’яч-2024 Новина оновлена 26 жовтня 2024, 15:12
Золотий м’яч-2024. Фото x.com/ballondor, instagram.com/setantasportsua

Весь світ стежитиме за церемонією

У понеділок, 28 жовтня, стане відомий найкращий футболіст планети за версією France Football. До слова, з 2024 року у церемонії нагородження "Золотого м’яча" бере участь УЄФА.

У прямому ефірі в Україні урочиста церемонія "Золотий м’яч-2024" покаже телеканал Setanta Sports. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

Крім того, в мережі захід буде доступний для перегляду на платформі setantasports.com та на YouTube-каналі Setanta Sports. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом. Додамо, що нагороджений буде не лише найкращий футболіст планети.

Усі номінації на церемонії "Золотий м’яч-2024"

  • Золотий м’яч (найкращий гравець року)
  • Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок)
  • Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)
  • Трофей Яшина (найкращий воротар року)
  • Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)
  • Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу)
  • Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)
  • Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)
  • Найкращий тренер у чоловічому футболі
  • Найкращий тренер у жіночому футболі

Зазначимо, що вперше з часів Андрія Шевченка до списку номінантів на "Золотий м’яч" потрапив українець. Ним став форвард "Роми" Артем Довбик, який у сезоні 2023/24 виступав за іспанську "Жирону", у складі якої виграв трофей Пічічі (найкращий бомбардир сезону). Крім того, за трофей Лева Яшина побореться український воротар "Реала" Андрій Лунін, який блискуче замінив травмованого Тібо Куртуа у плей-оф Ліги чемпіонів 2023/24.

Теги:
#Футбол #Золотий м'яч