"Золотий м’яч-2024": де та коли безкоштовно дивитися церемонію вручення нагороди
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Весь світ стежитиме за церемонією
У понеділок, 28 жовтня, стане відомий найкращий футболіст планети за версією France Football. До слова, з 2024 року у церемонії нагородження "Золотого м’яча" бере участь УЄФА.
У прямому ефірі в Україні урочиста церемонія "Золотий м’яч-2024" покаже телеканал Setanta Sports. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.
Крім того, в мережі захід буде доступний для перегляду на платформі setantasports.com та на YouTube-каналі Setanta Sports. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом. Додамо, що нагороджений буде не лише найкращий футболіст планети.
Усі номінації на церемонії "Золотий м’яч-2024"
- Золотий м’яч (найкращий гравець року)
- Жіночий Золотий М’яч (найкращий гравець року серед жінок)
- Трофей Копа (найкращий молодий гравець року до 21 року)
- Трофей Яшина (найкращий воротар року)
- Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року)
- Трофей Сократеса (за внесок у соціальний розвиток футболу)
- Чоловічий клуб року (найкраща команда року серед чоловіків)
- Жіночий клуб року (найкраща команда року серед жінок)
- Найкращий тренер у чоловічому футболі
- Найкращий тренер у жіночому футболі
Зазначимо, що вперше з часів Андрія Шевченка до списку номінантів на "Золотий м’яч" потрапив українець. Ним став форвард "Роми" Артем Довбик, який у сезоні 2023/24 виступав за іспанську "Жирону", у складі якої виграв трофей Пічічі (найкращий бомбардир сезону). Крім того, за трофей Лева Яшина побореться український воротар "Реала" Андрій Лунін, який блискуче замінив травмованого Тібо Куртуа у плей-оф Ліги чемпіонів 2023/24.