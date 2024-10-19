Футболист стал мемом, преждевременно отпраздновав гол (видео)

Игрок так хотел показать свое фирменное празднование, что не уследил за игрой

Никогда не празднуй раньше времени — золотое правило в спорте. Это доказала украинская легкоатлетка Людмила Оляновская на чемпионате Европы. Также это доказал занимательный случай на футбольном матче в Таиланде.

Об этом сообщает All Things Thai Football в соцсети Х. Во время игры юношеских команд на одном из региональных турниров произошел курьезный случай.

Юный футболист ворвался в чужую штрафную, обошел вратаря и защитника и отправил мяч в пустые ворота. Герой развернулся и тут же показал свое фирменное празднование — игрок сделал необычный жест пальцами, а также продемонстрировал руками "сердечко" над головой. Какого же было его удивление, что игра продолжается, а взятия ворот не состоялось.

Дело в том, что защитник в последний момент выбил мяч с линии ворот, а нападающий уже вовсю праздновал, не заметив этого. Эта ситуация рассмешила комментаторов, которые долгое время не могли остановить смех. Видео с незадачливым форвардом завирусилось в сети, а сам футболист стал мемом.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном футбольном поединке в Германии. Любительская команда сумела за один тайм отыграться со счета 0:7 и победить.