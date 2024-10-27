"Переобули" прямо у стадиона: украинский футбольный клуб "арендовал" фанатов у конкурентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Болельщики легко сменили цвета
Необычный случай произошел в украинском футболе. В Первой лиге за "Эпицентр" болели переодетые фаны "Агробизнеса".
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. По его информации, перед матчем 14 тура Первой лиги "Буковина" — "Эпицентр" автобус другой перволиговой команды "Агробизнес" привез фанатов, которые получили экипировку "Эпицентра" и отправились на стадион.
Бурбас прикрепил соответствующие фото. Кроме того, журналист считает, что данная "аренда" фанатов стала возможна благодаря хорошим отношениям между руководителями клубов.
"Курьезные разборки в Первой Лиге. На выездной матч против "Буковины" "Эпицентр" привез поддержку в виде целого автобуса фанатов. Правда, не своих, а "Агробизнеса".
Парней "переобули" прямо у стадиона, раздав флажки нужного цвета. Неужели у них своих болельщиков не хватает?
Это такая солидарность владельцев клубов? Говорят, Александр Герега и Олег Собуцкий являются бизнес-партнерами", — гласит сообщение.
Матч "Буковина" — "Эпицентр" состоялся в Черновцах и завершился в ничью со счетом 1:1.
Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" проиграл лондонскому "Арсеналу" в Лиге чемпионов. На матче заметили посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и вингера "Челси" Михаила Мудрика.