"Переобули" прямо у стадиона: украинский футбольный клуб "арендовал" фанатов у конкурентов

Болельщики легко сменили цвета

Необычный случай произошел в украинском футболе. В Первой лиге за "Эпицентр" болели переодетые фаны "Агробизнеса".

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. По его информации, перед матчем 14 тура Первой лиги "Буковина" — "Эпицентр" автобус другой перволиговой команды "Агробизнес" привез фанатов, которые получили экипировку "Эпицентра" и отправились на стадион.

Бурбас прикрепил соответствующие фото. Кроме того, журналист считает, что данная "аренда" фанатов стала возможна благодаря хорошим отношениям между руководителями клубов.

Болельщики "Агробизнеса" получают экипировку "Эпицентра"

"Курьезные разборки в Первой Лиге. На выездной матч против "Буковины" "Эпицентр" привез поддержку в виде целого автобуса фанатов. Правда, не своих, а "Агробизнеса".

Парней "переобули" прямо у стадиона, раздав флажки нужного цвета. Неужели у них своих болельщиков не хватает?

Это такая солидарность владельцев клубов? Говорят, Александр Герега и Олег Собуцкий являются бизнес-партнерами", — гласит сообщение.

Матч "Буковина" — "Эпицентр" состоялся в Черновцах и завершился в ничью со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" проиграл лондонскому "Арсеналу" в Лиге чемпионов. На матче заметили посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и вингера "Челси" Михаила Мудрика.