Укр

"Переобули" прямо у стадиона: украинский футбольный клуб "арендовал" фанатов у конкурентов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
"Буковина" - "Эпицентр" Новость обновлена 27 октября 2024, 14:06
"Буковина" - "Эпицентр". Фото facebook.com/fcdunaivtsiepicentr, https://t.me/burbuzz/720

Болельщики легко сменили цвета

Необычный случай произошел в украинском футболе. В Первой лиге за "Эпицентр" болели переодетые фаны "Агробизнеса".

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. По его информации, перед матчем 14 тура Первой лиги "Буковина" — "Эпицентр" автобус другой перволиговой команды "Агробизнес" привез фанатов, которые получили экипировку "Эпицентра" и отправились на стадион.

Бурбас прикрепил соответствующие фото. Кроме того, журналист считает, что данная "аренда" фанатов стала возможна благодаря хорошим отношениям между руководителями клубов.

Болельщики Агробизнеса получают экипировку Эпицентра
Болельщики "Агробизнеса" получают экипировку "Эпицентра"

"Курьезные разборки в Первой Лиге. На выездной матч против "Буковины" "Эпицентр" привез поддержку в виде целого автобуса фанатов. Правда, не своих, а "Агробизнеса".

Парней "переобули" прямо у стадиона, раздав флажки нужного цвета. Неужели у них своих болельщиков не хватает?

Это такая солидарность владельцев клубов? Говорят, Александр Герега и Олег Собуцкий являются бизнес-партнерами", — гласит сообщение.

Матч "Буковина" — "Эпицентр" состоялся в Черновцах и завершился в ничью со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" проиграл лондонскому "Арсеналу" в Лиге чемпионов. На матче заметили посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Теги:
#Футбол #ФК Буковина #ФК Агробизнес