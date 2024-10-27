"Динамо" - "Шахтер": онлайн видеотрансляция украинского Класико

Бело-синие попытаются дома обыграть Горняков

В воскресенье, 27 октября, "Динамо" сыграет с "Шахтером" в центральном поединке 11-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). К слову, бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный посетил последнюю игру Горняков в Лиге чемпионов.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Шахтер" доступна для просмотра на YouTube-канале Football Hub. Начало эфира в 16:00, стартовый свисток — в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча УПЛ "Динамо" — "Шахтер"

Матч "Динамо" — "Шахтер" состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского. Накануне "Телеграф" сообщая, где бесплатно смотреть украинское Классико в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на эту "дуэль".

На данный момент киевляне идут на втором месте в чемпионате Украины, имея 2 игры в запасе. "Шахтер", у которого также 2 игры в запасе, отстает от "динамовцев" на 6 баллов.

Напомним, украинские гранды не блещут на международной арене. Перед украинским Класико киевляне проиграли "Роме" в Лиге Европы (0:1), а дончане уступили "Арсеналу" (0:1) в Лиге чемпионов. И "Динамо", и "Шахтер" не забивали в текущем розыгрыше еврокубков, правда, Горнякам удалось набрать одно очко в Лиге чемпионов. Донецкий клуб сыграл вничью с "Болоньей" (0:0).