"Скрытый садизм": украинская футболистка жестоко обошлась с соперницей (видео)

Момент попал в трансляцию поединка

В матче чемпионата Украины по футболу 2024/25 среди женщин болельщики стали свидетелями брутального нарушения правил. Правда, рефери не заметила фола.

Инцидент произошел в поединке 11 тура ЧУ "Полесье" — "ЕМС-Подолье". Об этом сообщает "Телеграф".

В одном из эпизодов встречи футболистка "Полесья" Владислава Пороходниченко (#13) наступает на ногу лежащей соперницы Натальи Чуриковой (#17) из "ЭМС-Подолья". Невероятно, но арбитр встречи Супонина проигнорировала данное нарушение. К слову, причина такого поведения Пороходниченко неизвестна.

В сети требуют строго наказать Пороходниченко, а также главного арбитра встречи.

Добавим, что "Полесье" добыло разгромную домашнюю победу со счетом 4:1. По итогам 11 туров команда из Житомира занимает 9-е место в турнирной таблице Высшей лиги, а "ЕМС-Подолье" — десятое.

Ранее сообщалось, что бывшая футболистка сборной Украины Татьяна Козыренко перешла в российскую команду "Звезда-2005". До этого российскую границу пыталась пересечь украинская футболистка Дарья Кравец, которая стала героиней пропагандистского сюжета в РФ.