Мудрик забил супергол за "Челси" в еврокубке (видео)

Украинский футболист отлично играет в еврокубке

В четверг, 7 ноября, лондонский "Челси" принимает армянский "Ноа" в рамках матча 3-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА. Параллельно в Гамбурге "Динамо" играет с "Ференцварошем" в Лиге Европы.

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик забил супергол в этом поединке. Об этом сообщает "Телеграф".

На 39-й минуте первого тайма лондонцы организовали блестящую контратаку прямо от своих ворот. Михаил получил мяч вблизи чужой штрафной, сделал несколько шагов в направлении ворот и пальнул прямо в "девятку" — без шансов для голкипера.

Таким образом, Мудрик забил свой второй гол в Лиге конференций 2024/25. Также на его счету 3 голевых передачи. Добавим, что Михаил с трема голевыми передачами перед этим туром занимал первое место в топе ассистентов среди всех игроков в трех еврокубках, при этом в Лиге конференций было сыграно на игру меньше.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Владислав Крапивцов заинтересовал лондонский "Челси". Футболист сейчас находится без клуба после того, как "Днепр-1" прекратил свою деятельность из-за финансовых проблем.