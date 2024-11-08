"Прихований садизм": українська футболістка жорстоко обійшлася із суперницею (відео)

Момент потрапив у трансляцію поєдинку

У матчі чемпіонату України з футболу 2024/25 серед жінок уболівальники стали свідками брутального порушення правил. Щоправда, рефері не помітила фолу.

Інцидент стався у поєдинку 11 туру ЧУ "Полісся" — "ЕМС-Поділля". Про це повідомляє "Телеграф".

В одному з епізодів зустрічі футболістка "Полісся" Владислава Пороходніченко (#13) наступає на ногу суперниці Наталії Чурикової (#17) з "ЕМС-Поділля". Неймовірно, але арбітриня зустрічі Супоніна проігнорувала це порушення. До речі, причина такої поведінки Пороходніченко невідома.

У мережі вимагають покарати Пороходніченко, а також головну арбітриню зустрічі.

Додамо, що "Полісся" здобуло розгромну домашню перемогу з рахунком 4:1. За підсумками 11 турів команда з Житомира посідає 9-те місце у турнірній таблиці Вищої ліги, а "ЕМС-Поділля" — десяте.

Раніше повідомлялося, що колишня футболістка збірної України Тетяна Козиренко перейшла до російської команди "Зірка-2005". До цього російський кордон намагалася перетнути українська футболістка Дар’я Кравець, яка стала героїнею пропагандистського сюжету у РФ.