Сейв столетия: уникальный момент в футболе попал на видео

Вратарь-любитель застрял в сетке ворот, но все равно отбил мяч

В Премьер-дивизионе Восточной футбольной лиги Южных графств в матче "Бирстед" — "Фишер" вратарь хозяев сделал феноменальное спасение ворот, которое наверняка войдет в историю игры миллионов. К слову, в прошлом сезоне украинец Андрей Лунин оформил "сейв года" за "Реал".

О небольшом подвиге вратаря "Бирстеда" Фрэнки Леонарда сообщает ESPN. В издании отметили, что череда случайностей привела к самому странному сейву в футболе.

Во время игры Леонард далеко вышел из ворот, из-за чего едва не пропустил гол дальним ударом. Однако мяч, к счастью для вратаря, попал в перекладину и отлетел в поле. В этот момент Фрэнки зацепился шипами бутс за сетку ворот, а набежавший форвард "Фишера" нанес мощный удар. Невероятно, но Леонард сумел сделать сейв, немного повредив конструкцию ворот. После удивительного спасения рефери остановил игру, чтобы "освободить" голкипера.

"Мой самый странный сейв в карьере", — так прокомментировал данный эпизод Леонард. К слову, Фрэнки мечтает стать профессиональным футболистом.

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