"Стыдоба и зашквар": футболист сборной Украины "забыл" родной язык (видео)

Игрок дал интервью на русском языке

Футболист сборной Украины Александр Сваток принял участие в медийной активности своего американского клуба "Остин". К слову, Александр перешел в клуб МЛС прямо во время Евро-2024.

Все бы ничего, но Сваток почему-то говорил в ролике на русском языке, из-за чего подвергся критики со стороны общественности. Sport Market Review на своем telegram-канале отметил, что игрок буквально на днях записал ролик для Украинской ассоциации футбола (УАФ) на украинском языке.

"Интересно, что произошло за 8 дней такого, что не позволило Александру заговорить так же, как на этом видео (для УАФ).

А потом американцы и португальцы говорят и пишут, что не видят разницы между украинцами и россиянами, потому что все говорят на одинаковом языке и называют украинских голкиперов "русскими" (накануне издание A Bola ошиблось с национальностью вратаря "Бенфики" Анатолия Трубина, — ред.).

Это те футболисты, которые уехали за границу рассказывать об Украине и прославлять ее", — гласит сообщение.

В сети раскритиковали игрока. Один из пользователей предложил больше не вызывать его в национальную команду.

Напомним, сборная Украины после Евро-2024 выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 4 туров украинцы занимают последнее место в квартете.