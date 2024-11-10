Российская чемпионка извинилась за "бомбежку Лондона", но сделала только хуже

Бывшая спортсменка жалеет, что не может воплотить свои слова в жизнь

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сожалеет об одном интервью. Недавно россиянка заявила, что на центр Лондона следует сбросить серьезную бомбу, после чего Россию вернули бы в международный спорт.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит m24.ru. Примечательно, что Вяльбе сожалеет не о сказанных словах, а о том, что не может воплотить эти слова в жизнь.

"Жалела ли о каких-то словах? Ну, наверное, последнее [высказывание] с Лондоном, еще с чем-то. Я не хочу оправдываться, но мне кажется, в связи с тем, что я на самом деле уж не имею такой возможности, то не надо было и говорить", – сказала Вяльбе.

В сети раскритиковали чемпионку. Пользователи находятся в недоумении, откуда у бывшей спортсменки столько злобы.

"Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир", — ранее заявляла Вяльбе.

Ранее Вяльбе заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) зря объявил об "олимпийском перемирии", ведь, по ее словам, "Россия никому войну не объявляла".