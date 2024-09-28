Титулованная спортсменка превратилась в пропагандистку Кремля

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предложила сбросить бомбу на центр Лондона (Великобритания). К слову, бывшая лыжница отрицает полномасштабную войну между РФ и Украиной.

Соответствующее заявление Вяльбе приводить news.ru. Елена считает, что Россию не вернут на международные соревнования даже после окончания так называемой "СВО". Функционер добавила, что РФ вернут на международную арену, если на центр Лондона упадет "серьезная бомба".

— Вы недавно сказали, что, когда мы вернемся на международную арену, мы должны быть сильнее, чем вчера. Что должно случиться, чтобы Россию вернули не только на Олимпиады, но и на все остальные соревнования под своими флагом и гимном?

— Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Борьба России со всем внешним миром продолжается веками. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной. Я люблю, когда наша страна сильная, наша сила раздражает весь мир.

Не надо загадывать, но рано или поздно все равно нас пустят. Им тоже некуда деваться, потому что это не может продолжаться вечно. Если еще год назад я говорила, что нас вернут по окончании "СВО", то теперь я понимаю, что даже по окончании спецоперации быстро ничего не произойдет. На возвращение на международную арену уйдет еще не один год, – заявила Вяльбе.

Ранее Вяльбе заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) зря объявил об "олимпийском перемирии", ведь "Россия никому войну не объявляла".