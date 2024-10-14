Горячая украинская теннисистка залечивает травму в бикини (фото)

Спортсменка принимает солнечные ванны на берегу Средиземного моря

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№ 17 WTA) из-за травмы пропустит турниры WTA 500 в Токио (Япония) и в Нинбо (Китай). Четвертьфиналистка Олимпийских игр в Париже отправилась "залечивать" травму левого бедра в Монте-Карло (Монако).

Соответствующие снимки Марта опубликовала на своей странице в Instagram. Также спортсмена разместила видео, на котором она плывет на САП борде в бикини.

"Спокойная вода и разум", — подписала снимки Костюк. В сети с восторгом восприняли новое активное увлечение Марты. Пользователи восхищены фигурой спортсменки.

Марта Костюк на отдыхе

"Наслаждайся отпуском королева красоты", "Ты такая красивая", "Марта наслаждается заслуженным отдыхом после отличного сезона", "Марта выглядит потрясающе где угодно", "Самая красивая девушка в Туре", — пишут в сети.

Напомним, Костюк снялась в откровенной фотосессии для журнала Vogue. А на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2024" украинка выступала в своем "свадебном платье" и дошла до 1/8 финала. Главный дизайнер бренда Wilson Джоэль Майкалофф поделились историей создания наряда спортсменки, которое получило название "Марта".