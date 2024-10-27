Дочь легенды украинского спорта выиграла свой первый турнир в теннисе

Юная украинка оформила победу в своем первом финале

В воскресенье, 27 октября украинка Дарья Есипчук, занимающая 1075-е место в рейтинге WTA, победила француженку Лайю Патретич (№1076 WTA) в финале теннисного турнира ITF W15 в Монастири (Тунис). Есипчук является дочерью прославленной украинской легкоатлетки Инессы Кравец.

О дебютной победе 19-летней Дарьи сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины в Instagram. Этот успех стал первым для Есипчук в одиночном разряде, ранее она выиграла четыре парных титула ITF в 2023 году.

В финале Дарья разгромила француженку со счетом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась чуть больше часа. Есипчук проиграла один гейм на своей подаче и сделала шесть брейков. За победу в Монастире украинка получит 2352 доллара призовых и 15 рейтинговых очков. К слову, наша теннисистка не проиграла ни сета на соревнованиях в Тунисе.

Напомним, 5 октября Инессе Кравец исполнилось 58 лет. Больше четверти века ей принадлежал мировой рекорд в тройном прыжке (15,50 м). Это достижение было побито только на Олимпиаде в Токио венесуэльской спортсменкой Юлимар Рохас (15,67 м).

Инесса Кравец. Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что известная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась для журнала L'Officiel Ukraine и даже попала на обложку осеннего выпуска. К слову, недавно спортсменка отпраздновала юбилей.