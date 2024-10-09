"‎Заткнись, осел": российская теннисистка оскорбила мужа-тренера во время матча (видео)

Россиянка не сдержала эмоций во время матча

В среду, 9 октября, на турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоялся матча между нейтральной спортсменкой из России Вероникой Кудерметовой и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Россиянка не совладала с эмоциями из-за неудачи на корте. Подобное недавно произошло с первой ракеткой РФ Даниилом Медведевым на турнире в Шанхае (Китай).

Кудерметова после совета мужа и тренера Сергея Демехина, который находился на трибунах, оскорбила его. Момент попал в прямую трансляцию матча, передает "Телеграф".

"‎Заткнись, осел!" — громко крикнула теннисистка в адрес мужа.

В итоге Вероника уступила Беатрис в двух партиях со счетом 1:6, 4:6. Бразильянка пробилась в 1/8 финала. К слову, до этой стадии турнира добралась лишь одна украинка — Марта Костюк.

Напомним, представитель РФ не в первый раз истерит на крупных турнирах. На теннисном турнире в Париже Медведев демонстративно показал болельщикам средний палец. Позднее россиянин выдал нелепое оправдание — он просто смотрел на свой ноготь. Добавим, что на Australian Open-2022 Даниил оскорбил оператора-режиссера трансляции.