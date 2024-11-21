Несколько волейболистов не вернулись в Украину после еврокубкового матча

В команде не комментируют данную ифнормацию

Как минимум двое игроков ВК "Решетиловка" не вернулись в Украину после волейбольного матча Кубка Вызова против "Менена" в Бельгии. Недавно из страны якобы сбежал экс-голкипер молодежной сборной Украины по футболу Денис Шелихов, который, по информации СМИ, переплыл Тису.

О побеге волейболистов сообщает Tribuna.com. По информации источника, не вернулись в Украину Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак.

По другим данным, сбежавших игроков трое. К слову, в клубе эту ситуацию пока не комментируют. Добавим, что 12 и 13 ноября полтавская "Решетиловка" дважды проиграла "Мелену" со счетом 0:3 и вылетела из еврокубков. Клуб проводил свой дебютный сезон на евроарене.

Напомним, полузащитник "Шахтера" Александр Распутько сбежал из Украины, воспользовавшись выездом команды на еврокубки. Полузащитник не сел в самолет до Варшавы вместе с командой и подал документы на гражданство РФ. Кроме того, побег из страны совершил профессиональный рыбак, чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан.