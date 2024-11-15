"Угрозы и манипуляции": Захарову призвали уйти в отставку после массовых жалоб гимнастов

Большой скандал в спортивной гимнастике Украины стремительно набирает обороты

Известный украинский комментатор Виталий Волочай призвал олимпийскую чемпионку, вице-президента Федерации гимнастики Украины (ФГУ) Стеллу Захарову покинуть свой пост после скандального чемпионата Украины и конфликта с олимпийским чемпионом Олегом Верняевым.

Соответствующее заявление Волочай опубликовал на своем telegram-канале. Дело в том, что и другие украинские гимнасты публично обвинили Захарову во лжи.

"Вопрос о Чемпионате Украины имени Стеллы Захаровой даже близко не решается. Миллионы гривен все еще зарыты где-то на счетах 23-летней девушки в Бельгии, никакого отчета от Укрспортобеспечения мы не видим. Историю пытаются просто забыть и потерять.

И действительно, мы много говорили о расходах государственных денег, но мало говорили о спорте.

Чемпионат был тупо не нужен, с точки зрения спорта. Сразу после Олимпиады, когда у спортсменов по сути межсезонья, это как Чемпионат по биатлону проводить в августе. Потому никого даже из приближенных к сборной спортсменов там не было.

Стелла Захарова уже издала несколько программных комментариев, что всех журналистов купили, и это все акция, спланированная, чтобы запятнать ее чистое имя.

Но тут, наконец, начали говорить спортсмены. Верняев стал двигателем, он первым выступил публично. А за последние сутки другие сборники и топовые гимнасты тоже опубликовали свои истории. Здесь есть все. И угрозы, и манипуляции с разрешениями на выезд на соревнование атлетам и просто банальное препятствие развитию спорта.

Браво, госпожа Захарова. Может, пора прямо сегодня подать в отставку?" — написал Волочай.

Виталий Волочай

Волочай также прикрепил к своему посту публичные комментарии троих гимнастов Назара Чепурного, Владимира Костюка и Ивана Рудого. Все трое обвинили Захарову во лжи. Накануне вице-президент ФГУ заявила, что не запрещает спортсменам выезжать на международные соревнования.

Добавим, что Чепурной раскритиковал Федерацию прямо во время Олимпиады в Париже.

Напомним, Захарова прокомментировала скандал, связанный с ЧУ-2024. Больше по теме можно прочитать в материале "Телеграфа": Интервью с олимпийской чемпионкой, президентом Федерации спортивной гимнастики Украины Стеллой Захаровой.