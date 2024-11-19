Украинские русалки "расстреляли" Путина (фото)

Спортсменки учатся стрелять из винтовки и пистолета

Украинские синхронистки, сестры-близнецы Марина и Владислава Алексеевы показали необычный способ, чтобы снять стресс. В 2024 году спортсменки выиграли "серебро" на чемпионате мира в акробатической группе.

Соответствующий пост украинские "русалки" опубликовали на своей совместной странице в Instagram. Марина и Владислава похвастались своими навыками стрельбы из винтовки AR 15 и пистолета Glock.

К слову, в киевского тире, где занимались спортсменки, можно увидеть мишени, сделанные из фотографий президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Испытали себя в стрельбе из AR 15 и Glock.

В наши сложные времена это не только полезный навык, но и отличный способ снять стресс и напряжение. Концентрация, контроль дыхания и точность помогают отвлечься от обыденных забот и вернуть внутренний баланс. Иногда такие тренировки становятся настоящей терапией!

Как вам такое увлечение?" — написали сестры.

Отметим, Марина и Владислава довольно успешно выступают в дуэте. К примеру, украинки выиграли этап Кубка мира во французском Монпелье, а также взяли "серебро" в канадском Маркеме.