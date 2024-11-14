"Мне немножко позорно": Захарова ответила на выпад Верняева (видео)

В спортивной гимнастике Украины полыхает большой скандал

Вице-президент Федерации гимнастики Украины, олимпийская чемпионка Стелла Захарова отреагировала на критику со стороны украинского гимнаста, олимпийского чемпиона Олега Верняева. Накануне титулованный спортсмен обвинил Федерацию в коррупции.

Соответствующий пост Захарова разместила на своей странице в Facebook. В комментарии для Новини LIVE функционер подчеркнула, что спортсмен должен заниматься своей работой в зале, а не бегать по шоу и сидеть в соцсетях.

"Мне немножко позорно, что некоторые люди, читая в инстаграме посты некоторых гимнастов, которые должны тренироваться, потому что у них контракты с Министерством молодежи и спорта, где они получают деньги, занимаются не той работой, которой им положена.

Мне жалко, что сегодня оскорбили всю украинскую Федерацию гимнастики, меня, министерство которое проводит огромнейшую работу в тяжелое время", – сказала Захарова.

Напомним, Верняев не впервые критикует Федерацию. Перед Олимпиадой-2024 он прошелся по организации из-за порванных чешек. Захарова ответила на выпад олимпийского чемпиона. Больше по теме можно прочитать в материале "Телеграфа": Интервью с олимпийской чемпионкой, президентом Федерации спортивной гимнастики Украины Стеллой Захаровой.