Бывшая спортсменка пользуется своим положением в РФ

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева провела в Катаре "международный" турнир "Небесная грация". К слову, бывшую гимнастку связывают с главой Кремля Владимиром Путиным.

Кабаева провела турнир по правилам так называемой "Международной ассоциации", которая не имеет ничего общего с Международной федерацией гимнастики (FIG). Об этом заявила сама Алина в комментарии для "Матч ТВ".

"Мы очень рады, что к нам приехало сейчас 25 стран, выступают по правилам "Небесной грации", это правила ассоциации, Международной ассоциации. Они отличаются от правил Международной федерации, они намного сложнее.

И девчонки приняли вызов, и все страны, которые сейчас здесь выступают, все спортсменки выступают по нашим правилам. Я их за это благодарю и всегда говорила, что правила диктуют развитие", — заявила Кабаева.

В сети считают, что Кабаева откровенно врет, говоря о международном статусе данного турнира.

Примечательно, что Кабаева заявила, что вернула на свой турнир свой именной элемент, хотя FIG не запрещал его. К слову, FIG запретил несколько именных элементов, названных в честь россиянок. В РФ назвали это "уничтожением России". Ранее в РФ фактически признали, что воспитывают гимнасток, чтобы удачно выдавать их замуж.