Магучих получила мировое признание

Украинка также претендовала на главную награду сезона — легкоатлетка года

Украинская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих продолжает собирать индивидуальные награды по итогам успешного сезона. Накануне украинка была признана легкоатлеткой года в Европе.

В воскресенье, 1 декабря, Магучих удостоилась приза мирового уровня, передает World Athletics в соцсети Х. По информации источника, Ярослава была признана лучшей легкоатлеткой мира в небеговых дисциплинах.

В 2024 году Магучих впервые стала олимпийской чемпионкой, установила мировой рекорд в прыжках в высоту, стала чемпионкой Европы и одержала победу в финале Бриллиантовой лиги.

Напомним, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже Магучих сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив "вечный" мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. А на Олимпиаде-2024 украинка, кроме блестящей победы, запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала.

После Игр в Париже украинка успела победить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, а также стала лучшей в Цюрихе. Оба турнира проходили в Швейцарии. Также ей покорилось "золото" в финале соревнований в Брюсселе.