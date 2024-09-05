Магучих выиграла "золото" на этапе "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе

Украинская легкоатлетка продолжает собирать медали

Известная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2024 года в Цюрихе (Швейцария). Это вторая победа украинки в секторе для прыжков в высоту после триумфа на Олимпийских играх в Париже.

Магучих триумфовала в Цюрихе, перепрыгнув планку на высоте 1,96 м. Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место заняла представительница Австралии Никола Олислагерс (1,93 м), а "бронза" досталась еще одной украинке Ирине Геращенко, которая также показала результат 1.93 м, но с большим числом попыток.

Напомним, на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже Магучих сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,10 м, побив "вечный" мировой рекорд, который держался не одно десятилетие. А на Олимпиаде-2024 украинка запомнилась своим необычайным хладнокровием во время соревнований. Ярослава "спала" прямо во время финала. Позднее спортивный врач объяснил поведение легкоатлетки. Добавим, что чемпионка после Олимпиады задонатила крупную сумму денег на ВСУ, причем сделала это несколько раз.