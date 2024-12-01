Магучіх здобула світове визнання

Українка також претендувала на головну нагороду сезону – легкоатлетка року

Українська стрибунка у висоту олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх продовжує збирати індивідуальні нагороди за підсумками успішного сезону. Напередодні українку було визнано легкоатлеткою року в Європі.

У неділю, 1 грудня, Магучіх отримала визнання світового рівня, повідомляє World Athletics у соцмережі Х. За інформацією джерела, Ярослава була визнана найкращою легкоатлеткою світу в небігових дисциплінах.

У 2024 році Магучіх вперше стала олімпійською чемпіонкою, встановила світовий рекорд у стрибках у висоту, стала чемпіонкою Європи та здобула перемогу у фіналі Діамантової ліги.

Нагадаємо, на етапі "Діамантової ліги" у Парижі Магучіх зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши "вічний" світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. А на Олімпіаді-2024 українка, окрім блискучої перемоги, запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу.

Після Ігор у Парижі українка встигла перемогти на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні, а також стала найкращою в Цюриху. Обидва турніри проходили у Швейцарії. Також їй підкорилося "золото" у фіналі змагань у Брюсселі.