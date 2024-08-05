Магучих призналась, почему "уснула" на Олимпиаде

Спортсменка не скучала на Играх, а просто отдыхала

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих во время финального турнира лежала с закрытыми глазами между своими попытками. Про "сон" украинки даже пошутила пресс-служба Игр.

"Телеграф" решил разузнать у Ярославы, почему она "спит" во время главных стартов четырехлетия. Спортсменка объяснила все отдыхом между попытками.

— О чем вы думали, когда лежали на дорожке, между попытками. Вы одна лежали, и часто с закрытыми глазами, в то время как соперницы сидели?

— На самом деле лежу, чтобы просто отдохнуть между попытками. Я не думаю ни о чем, могу смотреть на небо, могу немного посмотреть соревнования в других секторах, сегодня рядом с нами проходило метание молота. А так я стараюсь ни о чем не думать, а просто настраиваться на прыжки, чтобы сделать все правильно.

Напомним, в соцсети Х пресс-служба Олимпиады-2024 заметила, как спортсменка "спит" прямо во время соревнований.

"Вы можете отдыхать, но можете ли вы задремать во время финала Олимпийских игр?

Обновление: Сон приносит золотые медали, каждый должен спать больше", — пошутили организаторы.

Напомним, Вместе с Магучих на пьедестал почета поднялась еще одна украинка — Ирина Геращенко, которая поделила "бронзу" с австралийкой. На сайте "Телеграф" доступно полное видео финала Игр в прыжках в высоту.