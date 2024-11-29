"Афродита": Билодид снялась в откровенной фотосессии (видео)

Спортсменка блестяще справляется с работой модели

Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид продолжает радовать подписчиков горячими фотосессиями. На этот раз бронзовый призер Олимпиады в Токио снялась в образе восточной принцессы.

Соответсвующее видео Дарья опубликовала на своей странице в Instagram. Перед камерой Билодид предстала в коротком платье и с большим количеством украшений.

"У каждого человека есть свет, нужно только его зажечь", — подписала видео дзюдоистка.

"Самая красивая", "Принцесса", "Чудо-женщина", "Потрясающая", — отреагировали на видео в сети.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже-2024 в стартовом поединке украинская "Анаконда" встретилась против представительницы Кирибати — Неры Тибвы. Билодид иппоном победила 15-летнюю Неру за несколько секунд, вызвав споры в сети. В следующем раунде украинка уступила японке Харуке Фунакубо. К слову, на Играх во Франции украинцы завоевали 12 медалей.

После неудачи на Играх-2024 Дарья отдохнула в Греции, а также отправилась путешествовать в Баку (Азербайджан). Кроме того, спортсменка побывала в Гонконге.