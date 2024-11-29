Украинская олимпийская чемпионка похвасталась дорогой покупкой во время войны (фото)

Спортсменка понимает, что некоторые будут критиковать ее

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа (командная сабля) Елена Кравацкая купила себе автомобиль Lexus. Недавно саблистка приоткрыла занавес личной жизни.

Соответствующий пост Елена разместила на своей странице в Instagram. Также спортсмена поделилась фотографиями с авто.

"Моя история к новой мечте

Мне понадобилось три месяца, чтобы решиться поделиться этим постом и показать вам свою новую машину. Было немного пугающе: а что подумают другие? Или кто-то решит, что это хвастовство? Но я сказала себе: Стоп! Это не просто покупка – это мой маленький символ победы.

Я женщина, мама, и, невзирая на все трудности, шла к этой мечте. И сейчас у меня есть возможность купить себе машину собственными силами, потому что я это заслужила. Хочу, чтобы эта история вдохновила одного из вас.

Да, возможно, не все поймут или поддержат. Но для меня важно, что другие порадуются вместе со мной, искренне и от души.

Живите здесь и сейчас, наслаждайтесь достижениями и позвольте себе то, к чему стремитесь! Не беспокойтесь о том, что скажут другие — главное, что вы говорите себе", — написала Кравацкая.

Елена Кравацкая

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) в финале олимпийского командного турнира в Париже со счетом 45:42 победила команду Южной Кореи. После грандиозного успеха Кравацкая поделилась в соцсетях пикантным снимком с саблей. Позднее новоиспеченная олимпийская чемпионка похвасталась своей фигурой.