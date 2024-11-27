Украинка Садурская побила мировой рекорд, нырнув на 82 м без ласт (видео)

Спортсменка демонстрирует феноменальные результаты во фридайвинге

Украинка Екатерина Садурская продолжает бить собственные рекорды. Буквально в октябре спортсменка погрузилась без ласт на глубину 80 метров, а уже через месяц она улучшила это достижение на 2 м.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. На соревнованиях AIDA Deep Dominica украинка погрузилась под воду на 82 м в дисциплине "постоянный вес без ласт" (CNF).

"Эту победу я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто поддерживает нашу страну в это нелегкое время", — цитирует Садурскую 24 канал.

Это уже 6-й мировой рекорд Екатерины. За 2024 год ей удалось улучшить достижение на 7 метров. Отметим, ранее Садурская профессионально занималась синхронным плаванием, а подводный спорт был лишь ее хобби. Все изменилось в 2022 году, когда Екатерина начала карьеру во фридайвинге.

Напомним, комиссия Министерства молодежи и спорта Украины лишила Федерацию подводного спорта Украины (ФПСУ) статуса национальной из-за фото. Это произошло после того, как спортивные власти пригрозили федерациям, которые отправят украинские делегации на международные турниры с участием россиян и белорусов.