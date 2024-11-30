Друг Путина возглавил спортивную федерацию: в Украине заявили о постановке "выборов"

Подсанкицонный олигарх возглавил международное фехтование

Федерация фехтования Украины (ФХУ) и все украинское фехтовальное сообщество возмущены решением Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) об избрании президентом FIE российского олигарха Алишера Усманова. Россиянин попал под санкции Европейского Союза после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующее заявление ФХУ разместила на своей странице в Facebook. В Украине считают выборы президента FIE постановочными из-за того, что они проходили на родине Усманова. Кроме того, до выборов руководство FIE распространило письмо, в котором говорилось о полной поддержке Усманова со стороны большинства национальных федераций. Добавим, что Усманов на выборах победил шведа Отто Дракенберга — 120 голосов против 26.

"Назначение местом проведения Конгресса город Ташкент, Узбекистан – родины Усманова, преждевременное распространение руководством FIE письма, о поддержке Усманова более чем 100 национальными федерациями свидетельствовало о заранее написанном сценарии.

ФХУ уже давно поняла, что апеллирование к совести, человечности не производит на иностранных спортивных функционеров никакого впечатления. Следовательно, кроме протестов, на все незаконные и безнравственные действия ФХУ реагирует в юридической плоскости и будет действовать именно так. Эти действия обеспечили участие наших спортсменок в Олимпиаде и отсутствие россиян", — гласит сообщение.

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) в финале олимпийского командного турнира в Париже со счетом 45:42 победила команду Южной Кореи. Кроме того, Харлан выиграла "бронзу" в индивидуальном первенстве.