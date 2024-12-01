Лучшего российского лыжника во время гонки атаковал дрон (видео)

В спортсмена врезался БПЛА прямо во время соревнований

В воскресенье, 1 декабря, в России прошла классическая 10-километровая лыжна гонка. К слову, россияне довольствуются только внутренними стартами из-за международного бана.

Во время гонки в Вершине Теи (Республики Хакасия, РФ) произошел дикий конфуз. В лучшего лыжника России Александра Большунова врезался квадрокоптер. Момент попал в официальную трансляцию гонки, передает "Телеграф".

БПЛА влетел в Большунова, зацепив ногу спортсмена и лыжную палку. На финише гонки с раздельным стартом Александр занял девятое место, проиграв 48,1 секунды победителю – Савелию Коростелеву.

Александра Большунова атаковал дрон

Напомним, Большунов потерял спонсора, сходив на митинг Путина 18 марта 2022 года. На этом неудачи спортсмена не закончились. В 2023 году трехкратный олимпийский чемпион победил в скиатлоне на Всероссийских соревнованиях "Чемпионские высоты" в Малиновке. Лыжник хотел финишировать с российским флагом, но в итоге пересек финишную линию лишь с древком.

Ранее Большунов назвал чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 "грязным" из-за отсутствия россиян на турнире. В этом же году Александр заявил о своей исключительности, став посмешищем в сети.