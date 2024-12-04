"Милая и аккуратная": известная украинская спортсменка готовится стать мамой (фото)

Титулованная спортсменка рассказала, как проходит ее беременность

Украинская каратистка, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга поделилась фотосессией, будучи на 36-й неделе беременности. Накануне спортсменка поделилась с подписчиками осенними снимками.

Соответствующий пост Анжелика опубликовала на своей странице в Instagram. Терлюга призналась, что ее беременность пролетает очень быстро.

"36 недель. Мне нужно признаться, что я только вчера наконец-то выбрала коляску и кроватку. Это заслуживает отдельных постов однозначно.

Осталось еще так много всего купить и так мало времени. Я честно в шоке, как моя беременность быстро пролетает", — написала Терлюга, прикрепив несколько снимков.

Анжелика Терлюга

"Милая и аккуратная", "Тебе идет беременность", "Очень красивая", — в сети с восторгом встретили новые фото Анжелики.

Напомним, Анжелика вышла замуж за тренера по карате Владимира Зарецкого. Церемония состоялась в 2021 году.

Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий

На чемпионате мира по карате-2023 произошел скандал с участием Терлюги. В полуфинале Анжелика победила представительницу Болгарии Ивет Горанову (14-11), однако болгары подали протест из-за проблем с таймером, а организаторы решили "возобновить" дуэль со счета 5:4 в пользу Ивет. Горанова, избегая боя, выиграла поединок со счетом 6:4. После этого Анжелика жестко обратилась к организаторам. Добавим, что на Европейских играх-2023 украинка победила Горанову в битве за "золото".